العقوبات الامريكية على روسيا تطال موظفين عراقيين وتحولهم الى عاطلين

ونشر الخبير الاقتصادي رسالة مناشدة وردت اليه من من موظفين إلى شركة يشكون فيها من وضعهم في شركة ، حيث جاء فيها: "نحن مجموعة من الموظفين الجدد الذين تم قبول تعييننا في شركة لوك أويل الروسية ضمن مشروع غرب القرنة 2، وبناءً على طلب الشركة، قمنا بتقديم استقالاتنا من وظائفنا السابقة استعدادًا للانضمام رسميًا إلى العمل الجديد، كما قمنا بتوقيع العقود وإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة أصوليًا".وأضافوا في الرسالة: "لكننا تفاجأنا، قبل المباشرة الفعلية بالعمل، بقرار مفاجئ من إدارة الشركة يقضي بإيقاف تعييننا دون أي مبرر واضح أو إشعار رسمي من شركة نفط أو أي توضيح للأسباب".وتابعوا: "الآن نحن بدون عمل أو مصدر رزق، بعد أن تركنا وظائفنا السابقة بناءً على طلب شركة لوك أويل، مما سبب لنا ضررًا كبيرًا ومعاناة مالية ومعيشية، لذلك نناشد حضرتكم، بنشر وتسليط الضوء على قضيتنا لعلّ شركة نفط البصرة أو الجهات المعنية تطّلع على ما يحدث وتتدخل لإيقاف هذا الإجراء غير القانوني وغير الإنساني الذي أدى إلى قطع أرزاقنا دون وجه حق".وفي الأسبوع الماضي أبلغت شركة لوك اويل الروسية العاملة في حقل غرب القرنة 2 السلطات العراقية بإعلان حالة "القوة القاهرة" وهو ما يجعلها غير قادرة على الالتزام بتعهداتها الإنتاجية، الامر الذي قد يؤثر او يوقف انتاج حوالي نصف مليون برميل يوميا من انتاج ، وذلك بسبب العقوبات الامريكية التي فرضت على الشركة لاسباب تتعلق بالحرب على أوكرانيا، الامر الذي اضطر الشركة الى تسريح الموظفين الأجانب، والإبقاء على جزء من الروس والعراقيين فقط.