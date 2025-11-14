العراق يقترب من تصدير زيت الغاز ووقود الطائرات والبنزين

وقال وكيل الوزارة لشؤون التصفية في الوزارة للوكالة الرسمية وتابعته : إنه "تم بدء المراحل الأولى للتشغيل التجريبي لمصفى الشمال 2 بوحداته كافة، بما في ذلك الهدرجة وتحسين البنزين، فضلاً عن بدء المراحل الأولى للتشغيل التجريبي لمصفى 3".وأضاف، أن "هذه تم إنشاؤها وبناؤها وتحديثها بالكامل بأيادٍ عراقية دون الاعتماد على شركات أو مختصين من خارج البلاد"، لافتاً إلى، أن "طاقة المصافي الجديدة التصميمية تبلغ 70 ألف برميل لكل مصفى، أي ما مجموعه 140 ألف برميل، وستدخل هذه الطاقات الخدمة قريباً".وأشار إلى، أن “مصفى بطاقة 70 ألف برميل سيبدأ تشغيله قريباً، فيما يجري الآن التشغيل التجريبي للمصافي الأخرى، والتي سيكون لها تأثير كبير على مستوى الدخل والاقتصاد الوطني”.وتابع، أن "هذه المصافي ستمكن من البدء بتصدير كميات من زيت الغاز ووقود الطائرات خلال الأشهر المقبلة، إضافة إلى منتج البنزين"، موضحاً، أن "العراق وصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية، مثل النفط الأبيض وزيت الغاز والبنزين وأنواع الوقود كافة التي يحتاجها المواطن".