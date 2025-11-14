عملة "البيتكوين" تتراجع إلى أدنى مستوى في ستة أشهر

وبحلول الساعة 15:21 بتوقيت ، تراجعت عملة " " بنسبة 4.10% إلى 95607.35 دولار، بحسب ما أظهرته منصات مختصة في متابعة العملات المشفرة.وتتجه أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية نحو تسجيل انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي وقد انخفضت بنحو 24% عن ذروتها في أوائل أكتوبر الماضي.وتعرضت الأصول الخطرة لضغوط في الأيام الأخيرة مع انكماش توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب الأمريكي الشهر المقبل مع إشارة عدد متزايد من صناع السياسات إلى تحفظهم على المزيد من التيسير.وتقدر الأسواق الآن احتمالات خفض أسعار الفائدة في المقبل بنحو 50%، انخفاضا من حوالي 90% في وقت سابق من هذا الشهر وأكثر من 60% في وقت سابق من هذا الأسبوع.