مع بداية الأسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار في العراق اليوم



- اقتصاد



تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم السبت 15 تشرين الثاني 2025.





سعر البيع 142500 دينارا مقابل 100 دولار.



سعر الشراء 140500 دينارا مقابل 100 دولار.



وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.