بسبب العقوبات الأمريكية.. تأخر رواتب 1300 موظف عراقي في "لوك أويل" منذ 6 أسابيع

وقال مرصد "إيكو عراق" في بيان ورد لـ ، إن "الموظفين العراقيين العاملين في شركة لوك أويل بحقل غرب القرنة 2 بالبصرة، نحو 1300 موظف يواجهون أزمة تأخير في صرف رواتبهم منذ أكثر من شهر ونصف"، مبينًا أن "هذا التأخير جاء نتيجة القيود المالية المرتبطة بالعقوبات الأميركية على ".وأوضح إيكو عراق أن "الموظفين اعتادوا استلام رواتبهم بين يومي 22 و25 من كل شهر عبر مصرفي والأهلي"، مشيراً إلى أنهم "تسلموا هذه المرة كشف الراتب (بودرة الراتب) عبر البريد الإلكتروني فقط، من دون أي تحويل بنكي".وأكد المرصد أن "فريقه تواصل مع الشركة الروسية وأرسل استفسارات عبر البريد الإلكتروني حول أسباب التأخير، إلا أنه لم يتلق أي رد حتى الآن".