انخفاض أسعار الدولار مع الإغلاق في بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار امام الدينار، انخفاضاً مساء اليوم السبت، مع اغلاق البورصة.





سعر البيع: 142500 دينار عراقي مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 140500 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 141950 دينارا لكل 100 دولار

سعر الشراء: 140850 دينارا مقابل 100 دولار.

