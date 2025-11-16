العراق على رأس قائمة العرب.. من هم أكبر منتجي الشعير في العالم؟

ويعتقد المؤرخون أنه من أول الحبوب المُستأنسة التي مهدت لقيام الحضارة الزراعية. ففي ومصر واليونان وروما القديمة، شكّل الشعير غذاء رئيسيا، واستمر حتى الـ16 تقريبا كأهم حبوب أوروبا الغربية، وفقا لمنصة "فود برنت".حجم سوق الشعير العالميقُدر حجم سوق الشعير العالمي بنحو 24.1 مليار دولار في عام 2024، وفقا لتقرير مجموعة "آي إم آر سي"، التي تتوقع ارتفاعه إلى 32.5 مليار دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.35% خلال الفترة ما بين 2025 و2033.وتُعد دول وأستراليا وروسيا من أبرز اللاعبين في هذا القطاع، إذ تستحوذ على نحو 55% من الحصة السوقية لعام 2024 بفضل ريادتها في الإنتاج والتصدير وتقنيات الزراعة الحديثة، وفقا لوزارة الزراعة الأميركية.كما تُعتبر وتونس والأردن والمغرب من كبار المستوردين للشعير عالميا، وتحتل السعودية المركز الثالث بين أكبر المستوردين حسب بيانات .ويتأثر أداء السوق بعدة عوامل رئيسية تشمل الطلب المتزايد على الشعير في صناعات التخمير والأغذية، إضافة إلى التغيرات المناخية، والتطور التكنولوجي، وسياسات التجارة الدولية، فضلا عن العوامل الاقتصادية المتقلبة واتجاهات الاستهلاك، التي تُعيد تشكيل مشهد تجارة الحبوب في السنوات المقبلة.أكبر 10 دول منتجة للشعير في العالمبلغ حجم الإنتاج العالمي من الشعير في موسم 2024 /2025 نحو 143.33 مليون طن. وفيما يلي قائمة أكبر المنتجين وفق بيانات هيئة الخدمات الزراعية الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأميركية:1) الاتحاد الأوروبي: 50.33 مليون طن (35% من الإنتاج العالمي)2) : 16.25 مليون طن (11%)3) : 13.27 مليون طن (9%)4) كندا: 8.14 ملايين طن (6%)5) المملكة المتحدة: 7.09 ملايين طن (5%)6) : 7 ملايين طن (5%)7) أوكرانيا: 5.8 ملايين طن (4%)8) : 4.85 ملايين طن (3%)9) كازاخستان: 3.84 ملايين طن (3%)10) : 3.13 ملايين طن (2%)أكبر 10 دول عربية منتجة للشعيروفيما يلي قائمة الإنتاج العربي لموسم 2024 /2025، وفقا لبيانات هيئة الخدمات الزراعية الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأميركية:1) العراق: 1.4 مليون طن (المركز 15 عالميا)2) الجزائر: 1.2 مليون طن (المركز 16 عالميا)3) : 1.2 مليون طن (المركز 16 عالميا)4) : 660 ألف طن (المركز 22 عالميا)5) تونس: 272 ألف طن (المركز 29 عالميا)6) ليبيا: 100 ألف طن (المركز 38 عالميا)7) مصر: 90 ألف طن (المركز 40 عالميا)8) : 30 ألف طن (المركز 50 عالميا)9) : 30 ألف طن (المركز 50 عالميا)10) : 25 ألف طن (المركز 52 عالميا)أكبر 10 دول مُصدرة للشعير في العالمتُعد أستراليا أكبر مُصدر للشعير في العالم بقيمة صادرات بلغت 2.25 مليار دولار عام 2023. وفيما يلي قائمة كبار المصدّرين وفق أحدث بيانات البنك الدولي:1) أستراليا: 2.25 مليار دولار2) : 2.1 مليار دولار3) : 944 مليون دولار4) الأرجنتين: 915 مليون دولار5) كندا: 826.4 مليون دولار6) رومانيا: 515 مليون دولار7) أوكرانيا: 362.4 مليون دولار8) الدانمارك: 324.1 مليون دولار9) المملكة المتحدة: 378.3 مليون دولار10) هنغاريا: 269.2 مليون دولارأكبر 10 دول مستوردة للشعير في العالمتستورد العديد من الشعير من الأسواق العالمية، ولا سيما من أوروبا وأستراليا وأوكرانيا، إذ يُستخدم على نطاق واسع كعلف للحيوانات ويدخل في عدد من الصناعات الغذائية.وتبرز السعودية في المركز الثالث عالميا بين أكبر المستوردين، تليها تونس في المرتبة السادسة، بينما تأتي الأردن والمغرب في المرتبتين العاشرة والـ11 على التوالي.وفيما يلي قائمة الدول الأكثر استيرادا للشعير لعام 2023 وفق البنك الدولي:1) : 3.77 مليارات دولار2) إسبانيا: 895.8 مليون دولار3) السعودية: 730 مليون دولار4) هولندا: 706.7 مليون دولار5) بلجيكا: 543 مليون دولار6) تونس: 500 مليون دولار7) ألمانيا: 488 مليون دولار8) تركيا: 433.5 مليون دولار9) : 391.5 مليون دولار10) الأردن: 331.4 مليون دولارتحافظ أوروبا وأستراليا وروسيا على موقع الصدارة في الإنتاج والتصدير، بينما تتوسع دول آسيوية وعربية مثل الصين واليابان والسعودية وتونس في دورها كمحركات أساسية للطلب العالمي.ومع تصاعد التحديات المناخية وتزايد الحاجة إلى أعلاف مستدامة وغذاء صحي، يبدو أن الشعير الذي غذّى الشعوب والحضارات القديمة يستعيد موقعه كعنصر إستراتيجي في معادلة الأمن الغذائي العالمي.