https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547152-638988945934858051.jpg
فسائل بريطانية لتطوير الجودة.. العراق يتطلع لتجاوز 600 الف طن بصادرات التمور
اقتصاد
2025-11-16 | 07:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
319 شوهد
أكدت
وزارة الزراعة
، عزمها لتجاوز 60 ألف بتصدير التمور العراقية خلال العام 2025، فيما أشارت إلى دعم قطاع النخيل بفسائل نسيجية بريطانية عالية الجودة لزيادة الإنتاج.
وقال وكيل
وزارة الزراعة
،
مهدي سهر الجبوري
، للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
: إن "اهتمام وزارة الزراعة بدعم وتطوير قطاع النخيل والتمور انعكس إيجاباً على زيادة أعداد النخيل من جهة، وعلى ارتفاع كميات التمور المصدرة إلى الخارج من جهة أخرى"، لافتاً إلى أن "العام الماضي 2024 شهد تصدير أكثر من 600 ألف طن من التمور العراقية، ونتطلّع لزيادة هذا الرقم خلال العام الحالي 2025، مع التوسع في تصدير التمور المصنعة لتحقيق قيمة مضافة أعلى".
وأضاف
الجبوري
، أن "أعداد النخيل ارتفعت بفضل نشر تقنيات الري الحديثة في المزارع الجديدة التي أنشئت من قبل القطاع الخاص، فضلاً عن استيراد وزارة الزراعة عبر دائرة البستنة نحو 100 ألف فسيلة نسيجية من شركة (DPD) البريطانية، وهي من أحدث المختبرات العالمية في مجال إنتاج الفسائل النسيجية"، مبيناً أن "هذه الفسائل ستشكّل قفزة نوعية في زيادة أعداد النخيل وفي رفع حجم الإنتاج وجودة التمور العراقية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
العراق
تمور
مهدي سهر الجبوري
السومرية نيوز
وزارة الزراعة
سومرية نيوز
السومرية
الجبوري
مختبر
