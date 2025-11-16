السوداني يترأس اجتماعاً بشأن تعظيم الإيرادات.. تركيز على رفع الطاقة التصديرية للمنتجات النفطية

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ ، أن "رئيس ، ترأس اليوم الأحد، اجتماعاً خُصص لمتابعة ملف المستحقات المالية لمشاريع الطاقة (الكهرباء والنفط)، وذلك بحضور وزيرة المالية، ووزراء النفط والكهرباء وعدد من المستشارين والمسؤولين التنفيذيين في الوزارات".وجرت، خلال الاجتماع، "مناقشة سبل تعظيم إيرادات العامة عبر رفع الطاقة التصديرية من المنتجات النفطية (الديزل، النفثا، النفط الأسود، المكثفات) ومنتجات أخرى بعد تحقق الاكتفاء الذاتي".كما شهد الاجتماع، وفق البيان، "مناقشة وضع آلية لمسار الإيرادات، وحصر تصدير المنتجات النفطية من خلال (سومو).وفي ما يخص قطاع الكهرباء وجه وزارة الكهرباء بدراسة الموديلات الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية.وأكد رئيس "ضرورة المضي في خطط الإصلاح الاقتصادي والمالي، خاصة ما يتعلق بالاستفادة من الثروة النفطية، ورفع نسبة تكرير النفط الخام وفق الخطط المستهدفة لإنتاج المزيد من المشتقات النفطية عالية الجودة والقيمة".