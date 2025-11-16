أسعار الدولار أمام الدينار في البورصة المسائية

سجلت أسعار صرف الدولار ارتفاعا طفيفاً مقابل الدينار في أسواق العاصمة وأربيل، مساء اليوم الأحد مع إغلاق البورصة.



سعر البيع: 142500 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 140500 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 141000 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 140850 ديناراً مقابل 100 دولار. سعر البيع: 142500 دينار مقابل 100 دولارسعر الشراء: 140500 دينار مقابل 100 دولار.سعر البيع: 141000 دينار لكل 100 دولارسعر الشراء: 140850 ديناراً مقابل 100 دولار.