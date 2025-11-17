أسعار النفط تتراجع وتخسر مكاسب الأسبوع الماضي

وانخفضت 58 سنتا، أو 0.9 بالمئة، لتصل إلى 63.81 دولار للبرميل، وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي عند 59.50 دولار للبرميل، بانخفاض 59 سنتا، أو 1.0 بالمئة عن إغلاق يوم الجمعة، بحسب رويترز.وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من اثنين بالمئة يوم الجمعة لينهيا الأسبوع بمكاسب متواضعة، بعد تعليق الصادرات في ميناء نوفوروسيسك ومحطة اتحاد خطوط أنابيب بحر المجاورة، مما أثر على ما يعادل اثنين بالمئة من الإمدادات العالمية.