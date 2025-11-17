الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
اندلاع حريق كبير في محال تجارية شمالي بغداد
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
ريكسوس بغداد.. مشروع يعيد تعريف الضيافة الفاخرة في العراق
اقتصاد
2025-11-17 | 02:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
108 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
حصلت شركة استثمار العقارية، التابعة لشركة استثمار القابضة المدرجة في
بورصة قطر
، على
جائزة
“المشروع الفاخر للعام” عن مشروعها فندق وشقق ريكسوس
بغداد
، ضمن جوائز Construction Innovation Awards 2025 التي نظّمتها مجلة “أخبار أعمال البناء في الشرق الأوسط”
في دبي
مؤخرًا، بحضور نخبة من خبراء قطاعي البناء والضيافة وصنّاع القرار في مجالات التطوير العقاري.
وذكرت الشركة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، أن هذا التكريم يمثل اعترافًا إقليميًا بريادتها وتميّزها في تطوير مشاريع نوعية تجمع بين الابتكار والاستدامة"، مؤكدة أن "الجائزة تكرّس مكانتها كمطوّر عقاري رائد يسهم في الارتقاء بمعايير الضيافة والسياحة في
العراق
، من خلال استثمارات استراتيجية ونهج تشغيلي متقدّم يعزز مكانة
بغداد
كوجهة إقليمية واعدة ويرتقي بمعايير
التميز
في التجربة الفندقية والحياة العصرية".
وأوضحت أن "الجائزة تسلّمها الرئيس التنفيذي للشركة وليد
شعلان
، الذي أعرب عن فخره بهذا الإنجاز"، مؤكداً أن "الجائزة تعكس التزام الشركة بالتميز والابتكار، وتشكل حافزًا متجددًا لفريق العمل لمواصلة مسيرة التطوير والمساهمة في نمو هذا القطاع الحيوي. وأضاف أن مشروع ريكسوس بغداد يجسّد رؤية الشركة في بناء وجهات استثنائية لا تقتصر على الفخامة، بل تساهم في تطوير المشهد العمراني والسياحي في العراق، وتوفير تجربة حضرية متكاملة تمزج بين الجودة والتأثير الإيجابي المستدام".
وبينت الشركة أن "الاستثمار في المشروع يمثل نموذجًا لتكامل الرؤية الاستثمارية مع الأثر المجتمعي"، مشيرة إلى أن "ريكسوس بغداد يعيد تعريف مفهوم الضيافة الفاخرة في العراق من خلال تصميم معماري معاصر وموقع استراتيجي في قلب العاصمة. ويسهم المشروع في تحفيز القطاع السياحي وجذب الاستثمارات وتعزيز البنية التحتية الحضرية وفق أعلى المعايير العالمية، ليكون أحد أبرز المشاريع الداعمة لرؤية استثمار العقارية طويلة الأمد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مكانة العراق على خريطة السياحة العالمية".
وتُعد جوائز Construction Innovation Awards من أبرز الجوائز الإقليمية المرموقة التي تحتفي بالإنجازات في مجالات الهندسة والإنشاء والعقارات، وتمنح تقديرًا للشركات التي تدمج الاستدامة والابتكار والجودة في مشاريعها.
ويقع فندق وشقق ريكسوس بغداد في قلب
المنطقة الخضراء
وسط العاصمة، ويضم أول فندق خمس نجوم يُنفّذ وفق معايير ريكسوس العالمية في العراق، ليشكّل إضافة نوعية إلى مشهد الضيافة في بغداد.
ويجمع المشروع بين الأصالة والضيافة العراقية وأعلى مستويات الخدمة العالمية، عبر شقق سكنية فاخرة وفلل متميزة وغرف فندقية، إضافة إلى خمسة مطاعم، ومحلات تجارية، ونادٍ رياضي وصحي، ومرافق رياضية تشمل البادل والتنس وحمامات السباحة. وأسهم المشروع منذ انطلاقه في توفير الآلاف من فرص العمل، وتفعيل قطاعات محلية في البناء والتوريد والخدمات التشغيلية، ليُنظر إليه كأحد المشاريع الرائدة التي ترسم رؤية جديدة لأسلوب الحياة في العراق وتفتح آفاقًا واسعة للاستثمار والسياحة الراقية.
وتُعد استثمار العقارية – العراق من الشركات الرائدة في دعم
النهضة
الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، عبر مشاريع عقارية ذات رؤية مستقبلية تركز على تحسين جودة الحياة. وتجمع الشركة بين الابتكار والخبرة العالمية لتقديم مشاريع عصرية وفريدة، مع التزام واضح بتطوير المواهب المحلية عبر توفير آلاف فرص العمل والتدريب والتطوير المهني. وترى الشركة في العراق بيئة خصبة للمنافسة والنمو الإقليمي، وتسعى إلى تعزيز هذا السوق من خلال شراكات دولية مرموقة وتركيز مستمر على بناء إرث مستدام للأجيال المقبلة.
