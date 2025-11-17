ريكسوس بغداد.. مشروع يعيد تعريف الضيافة الفاخرة في العراق

وذكرت الشركة في بيان ورد لـ ، أن هذا التكريم يمثل اعترافًا إقليميًا بريادتها وتميّزها في تطوير مشاريع نوعية تجمع بين الابتكار والاستدامة"، مؤكدة أن "الجائزة تكرّس مكانتها كمطوّر عقاري رائد يسهم في الارتقاء بمعايير الضيافة والسياحة في ، من خلال استثمارات استراتيجية ونهج تشغيلي متقدّم يعزز مكانة كوجهة إقليمية واعدة ويرتقي بمعايير في التجربة الفندقية والحياة العصرية".وأوضحت أن "الجائزة تسلّمها الرئيس التنفيذي للشركة وليد ، الذي أعرب عن فخره بهذا الإنجاز"، مؤكداً أن "الجائزة تعكس التزام الشركة بالتميز والابتكار، وتشكل حافزًا متجددًا لفريق العمل لمواصلة مسيرة التطوير والمساهمة في نمو هذا القطاع الحيوي. وأضاف أن مشروع ريكسوس بغداد يجسّد رؤية الشركة في بناء وجهات استثنائية لا تقتصر على الفخامة، بل تساهم في تطوير المشهد العمراني والسياحي في العراق، وتوفير تجربة حضرية متكاملة تمزج بين الجودة والتأثير الإيجابي المستدام".وبينت الشركة أن "الاستثمار في المشروع يمثل نموذجًا لتكامل الرؤية الاستثمارية مع الأثر المجتمعي"، مشيرة إلى أن "ريكسوس بغداد يعيد تعريف مفهوم الضيافة الفاخرة في العراق من خلال تصميم معماري معاصر وموقع استراتيجي في قلب العاصمة. ويسهم المشروع في تحفيز القطاع السياحي وجذب الاستثمارات وتعزيز البنية التحتية الحضرية وفق أعلى المعايير العالمية، ليكون أحد أبرز المشاريع الداعمة لرؤية استثمار العقارية طويلة الأمد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مكانة العراق على خريطة السياحة العالمية".وتُعد جوائز Construction Innovation Awards من أبرز الجوائز الإقليمية المرموقة التي تحتفي بالإنجازات في مجالات الهندسة والإنشاء والعقارات، وتمنح تقديرًا للشركات التي تدمج الاستدامة والابتكار والجودة في مشاريعها.ويقع فندق وشقق ريكسوس بغداد في قلب وسط العاصمة، ويضم أول فندق خمس نجوم يُنفّذ وفق معايير ريكسوس العالمية في العراق، ليشكّل إضافة نوعية إلى مشهد الضيافة في بغداد.ويجمع المشروع بين الأصالة والضيافة العراقية وأعلى مستويات الخدمة العالمية، عبر شقق سكنية فاخرة وفلل متميزة وغرف فندقية، إضافة إلى خمسة مطاعم، ومحلات تجارية، ونادٍ رياضي وصحي، ومرافق رياضية تشمل البادل والتنس وحمامات السباحة. وأسهم المشروع منذ انطلاقه في توفير الآلاف من فرص العمل، وتفعيل قطاعات محلية في البناء والتوريد والخدمات التشغيلية، ليُنظر إليه كأحد المشاريع الرائدة التي ترسم رؤية جديدة لأسلوب الحياة في العراق وتفتح آفاقًا واسعة للاستثمار والسياحة الراقية.وتُعد استثمار العقارية – العراق من الشركات الرائدة في دعم الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، عبر مشاريع عقارية ذات رؤية مستقبلية تركز على تحسين جودة الحياة. وتجمع الشركة بين الابتكار والخبرة العالمية لتقديم مشاريع عصرية وفريدة، مع التزام واضح بتطوير المواهب المحلية عبر توفير آلاف فرص العمل والتدريب والتطوير المهني. وترى الشركة في العراق بيئة خصبة للمنافسة والنمو الإقليمي، وتسعى إلى تعزيز هذا السوق من خلال شراكات دولية مرموقة وتركيز مستمر على بناء إرث مستدام للأجيال المقبلة.