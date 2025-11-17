السوداني لرئيس شركة لوك أويل: العراق حريص على استقرار سوق النفط العالمية

وقال مكتب في بيان ورد لـ ، إن " استقبل اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة لوك أويل النفطية الروسية فاغيت ألكبيروف وشهد اللقاء البحث في سبل إيجاد الحلول والآليات التي تعزز استقرار إنتاج النفط، بعدما تعرضت الشركة إلى إجراءات الخزانة الأمريكية، بما يؤثر على سير تنفيذ عقودها الاستثمارية".وأضاف المكتب، أن "الاجتماع بحث في استقرار سوق الإمدادات النفطية، وعدم التأثير على قدرة في المساهمة بالإنتاج النفطي، إذ تنتج الشركة ما يقرب من 480 ألف برميل يومياً من حقل غرب القرنة/ النفطي".وأكد رئيس حرص العراق على "استقرار سوق النفط العالمية، بما يضمن مصالح المنتجين والمستهلكين، واستمرار إنتاج النفط العراقي بالمعدلات المستقرة المقررة".