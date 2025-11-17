العراق يتحرك لاعفاء مؤقت من عقوبات اميركية

ونقلت رويترز عن مسؤولين قولهم ان " ناقش الحصول على إعفاء من العقوبات لمدة ستة أشهر من الأمريكية لمنح شركة لوك أويل الروسية للنفط مزيدا من الوقت لبيع حصتها في حقل غرب القرنة-2 العملاق”.وأفادت رويترز الأسبوع الماضي بأن شركة لوك أويل أعلنت حالة القوة القاهرة في الحقل، مما يمثل أكبر تداعيات للعقوبات المفروضة على شركتي النفط الروسيتين العملاقتين لوك أويل وروسنفت منذ الشهر الماضي في إطار مساعي الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في أوكرانيا.