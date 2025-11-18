الذهب ينخفض مجددا في العراق

– اقتصادي

انخفضت أسعار الذهب، في الأسواق المحلية لليوم الثلاثاء.

وبلغت أسعار الذهب الخليجي عيار 21 في محال الصاغة بين 795 ألفاً و805 آلاف دينار.

فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 765 ألفاً و775 ألف دينار.

