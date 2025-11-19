النفط يتراجع بعد ارتفاع المخزونات الامريكية

وتراجعت 28 سنتا، أو 0.43 بالمئة، إلى 64.61 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 1.1 بالمئة في الجلسة السابقة، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي 24 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 60.5 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 1.4 بالمئة أمس الثلاثاء.وأفادت بيانات ، بأن مخزونات الخام والوقود الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي، وصعدت مخزونات النفط الخام 4.45 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 تشرين الثاني، وارتفعت مخزونات البنزين 1.55 مليون برميل، ومخزونات نواتج التقطير 577 ألفا، بحسب رويترز.وأظهر تقرير صدر اليوم الأربعاء عن شركة الوساطة الصينية "هايتونغ " أن بيانات الأمريكي، التي تُظهر ارتفاع مخزونات النفط الخام والوقود، "تشير إلى ضعف الطلب وتوقعات سلبية لأسعار النفط".