إيران قلقة إزاء قرار مجلس الأمن بشأن غزة
المزيد
النفط يتراجع بعد ارتفاع المخزونات الامريكية
النفط يتراجع بعد ارتفاع المخزونات الامريكية
اقتصاد
2025-11-19 | 00:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
98 شوهد
السومرية
نيوز-اقتصاد
انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع تزايد المخاوف من تجاوز العرض الطلب في السوق بسبب تقرير صناعي أظهر ارتفاع مخزونات الخام والوقود الأسبوع الماضي في
الولايات المتحدة
، أكبر مستهلك للخام في العالم.
وتراجعت
العقود الآجلة لخام برنت
28 سنتا، أو 0.43 بالمئة، إلى 64.61 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 1.1 بالمئة في الجلسة السابقة، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط الأمريكي 24 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 60.5 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 1.4 بالمئة أمس الثلاثاء.
وأفادت بيانات
معهد البترول الأمريكي
، بأن مخزونات الخام والوقود الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي، وصعدت مخزونات النفط الخام 4.45 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14
نوفمبر
تشرين الثاني، وارتفعت مخزونات البنزين 1.55 مليون برميل، ومخزونات نواتج التقطير 577 ألفا، بحسب رويترز.
وأظهر تقرير صدر اليوم الأربعاء عن شركة الوساطة الصينية "هايتونغ
فيوتشرز
" أن بيانات
معهد البترول
الأمريكي، التي تُظهر ارتفاع مخزونات النفط الخام والوقود، "تشير إلى ضعف الطلب وتوقعات سلبية لأسعار النفط".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
اسعار النفط
خام برنت
العقود الآجلة لخام برنت
معهد البترول الأمريكي
الولايات المتحدة
السومرية نيوز
معهد البترول
سومرية نيوز
السومرية
