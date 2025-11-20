عالميا.. ارتفاع أسعار النفط في التعاملات المبكرة

وارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج " " بنسبة 0.25% إلى 63.67 دولار للبرميل، بحلول الساعة 03:38 بتوقيت غرينيتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب الوسيط" بنسبة 0.29% إلى 59.61 دولار.ويأتي الأسود اليوم بعد تراجع سجلته يوم أمس بنسبة 2.1% وسط مخاوف من زيادة من معروض الخام.ولقيت الأسعار دعما من بيانات أظهرت تراجع مخزونات الخام الأمريكية، وقالت إن مخزونات الخام هبطت 3.4 مليون برميل إلى 424.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 الماضي، مقارنة مع توقعات أشارت إلى هبوط قدره 603 آلاف برميل.