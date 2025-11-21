عالميا.. تراجع أسعار النفط مع تصاعد الآمال حول أوكرانيا

وتتخوف الأسواق من أن يؤدي التوصل إلى اتفاق سلام بين وأوكرانيا إلى زيادة المعروض في السوق العالمية.وبحلول الساعة 09:32 بتوقيت ، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب الوسيط" لشهر يناير المقبل بنسبة 1.12% إلى 58.32 دولار للبرميل.فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج " " للشهر نفسه بنسبة 0.95% إلى 62.77 دولار للبرميل.ومن المتوقع أن يتراجع كلا العقدين بأكثر من 2.5% هذا الأسبوع وسط مخاوف من زيادة المعروض، مما سيؤدي إلى محو معظم مكاسب الأسبوع الماضي.