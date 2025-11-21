الصين تقدم عرضا كبيرا للعراق

وقال المرسومي في منشور على صفحته الرسمية وتابعتها ، ان "شركة هرتج للتمويل المالي الصينية قدمت الى عرضا يتضمن انجاز المشاريع الآتية :أولا: شراء حصة تتراوح ما بين 30% الى 40% في اثنين من الكيمياوية وبطاقة 100 الف برميل يوميا.ثانيا: الاشتراك ببناء مصافي في اندونيسيا مقابل وبطاقة 500 الف برميل يوميا وتكون طريقة الدفع بمقايضة النفط العراقي الخام.ثالثا: بناء ناقلات جديدة يدفع العراق ثمنها بالنفط الخام.رابعا: استئجار ناقلات نفط لمدة زمنية لغرض التملك.وأضاف ان "الجهات العراقية المعنية لم ترد على العرض الصيني الذي تقدمت به منذ سبعة شهور والذي يأتي في اطار التنافس الصيني – الأمريكي في العراق".