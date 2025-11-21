Alsumaria Tv
الذهب في طريقه الى تسجيل خسارة أسبوعية

اقتصاد

2025-11-21 | 12:30
الذهب في طريقه الى تسجيل خسارة أسبوعية
تراجع الذهب، اليوم الجمعة، واتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية، بعدما عزز تقرير الوظائف الأميركية -الأقوى من المتوقع- التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون خفض في اجتماعه المقرر في ديسمبر (كانون الأول).

وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.9 في المائة، ليصل إلى 4.039.86 دولار للأونصة عند الساعة 06:43 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت السبائك بنسبة 1 في المائة خلال الأسبوع. كما هبطت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.6 في المائة إلى 4.035.60 دولار للأونصة، وفق رويترز

وقال برايان لان، المدير التنفيذي لشركة غولد سيلفر سنترال: تشهد أسعار الذهب حالةً من الاستقرار النسبي في الوقت الراهن. نرى أن الدولار ارتفع بشكل واضح، وهناك كثير من التكهنات بشأن ما إذا كان (الاحتياطي الفيدرالي) سيمضي قدماً في خفض الفائدة أم لا.

وأضاف أن حالة عدم اليقين تُسيطر على السوق، ومع اقتراب نهاية ديسمبر يتوقع أن يلجأ العديد من المتداولين إلى جني الأرباح من مراكزهم، وهو ما بدأ يظهر بالفعل منذ نهاية الأسبوع الماضي وحتى هذا الأسبوع.

وكان الدولار في طريقه يوم الجمعة لتحقيق أقوى أداء أسبوعي له منذ أكثر من شهر، الأمر الذي يزيد من تكلفة الذهب المقوّم بالدولار على حاملي العملات الأخرى.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية، الذي تأخر صدوره بسبب إغلاق الحكومة الفيدرالية، أن الوظائف غير الزراعية ارتفعت في سبتمبر (أيلول) بواقع 119 ألف وظيفة، أي أكثر من ضعف التوقعات البالغة 50 ألفاً.

وبات المتداولون يُسعّرون احتمالاً يقارب 39 في المائة لخفض الفائدة الشهر المقبل، وغالباً ما يستفيد الذهب، باعتباره أصلاً لا يدرّ عائداً، من بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

وجدد أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، الخميس، مخاوفه تجاه خفض الفائدة المبكر، خصوصاً في ظل تباطؤ التقدم نحو هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وظهور مؤشرات على انحراف المسار عن الهدف.

في المقابل، بقي الطلب على الذهب المادي في الأسواق الآسيوية الرئيسية ضعيفاً هذا الأسبوع، إذ حالت تقلبات أسعار الفائدة دون إقبال المشترين المحتملين على الشراء.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة الفورية بنسبة 2.2 في المائة إلى 49.48 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.4 في المائة إلى 1505.96 دولار، في حين هبط البلاديوم بنسبة 1.4 في المائة إلى 1358.15 دولار.
أحدث الحلقات
Biotic
Play
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Play
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
Play
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-21
Play
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-21
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-21
Play
العراق في دقيقة 21-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-21
علناً
Play
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
Play
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
Play
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
Play
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
Live Talk
Play
Live Talk
العلاقة بين حب الموسيقى وتكوين شخصية الفنان - Live Talk - الحلقة ١٦٤ | 2025
10:30 | 2025-11-20
Play
العلاقة بين حب الموسيقى وتكوين شخصية الفنان - Live Talk - الحلقة ١٦٤ | 2025
10:30 | 2025-11-20
ناس وناس
Play
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-20
Play
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-20
