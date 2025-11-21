الذهب في طريقه الى تسجيل خسارة أسبوعية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
06:30 PM
الى
07:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
غارقة منذ ثلاثة قرون.. علماء يقتربون من اكتشاف كنز سفينة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547704-638993430936686913.jpg
الذهب في طريقه الى تسجيل خسارة أسبوعية
اقتصاد
2025-11-21 | 12:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
108 شوهد
تراجع الذهب، اليوم الجمعة، واتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية، بعدما عزز تقرير الوظائف الأميركية -الأقوى من المتوقع- التوقعات بأن يبقي مجلس
الاحتياطي الفيدرالي
على أسعار الفائدة دون خفض في اجتماعه المقرر في
ديسمبر
(كانون الأول).
وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.9 في المائة، ليصل إلى 4.039.86 دولار للأونصة عند الساعة 06:43 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت السبائك بنسبة 1 في المائة خلال الأسبوع. كما هبطت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم
ديسمبر
بنسبة 0.6 في المائة إلى 4.035.60 دولار للأونصة، وفق رويترز
وقال برايان لان، المدير التنفيذي لشركة غولد سيلفر سنترال: تشهد أسعار الذهب حالةً من الاستقرار النسبي في الوقت الراهن. نرى أن الدولار ارتفع بشكل واضح، وهناك كثير من التكهنات بشأن ما إذا كان (الاحتياطي الفيدرالي) سيمضي قدماً في خفض الفائدة أم لا.
وأضاف أن حالة عدم اليقين تُسيطر على السوق، ومع اقتراب نهاية ديسمبر يتوقع أن يلجأ العديد من المتداولين إلى جني الأرباح من مراكزهم، وهو ما بدأ يظهر بالفعل منذ نهاية الأسبوع الماضي وحتى هذا الأسبوع.
وكان الدولار في طريقه يوم الجمعة لتحقيق أقوى أداء أسبوعي له منذ أكثر من شهر، الأمر الذي يزيد من تكلفة الذهب المقوّم بالدولار على حاملي العملات الأخرى.
وأظهر تقرير
وزارة العمل
الأميركية، الذي تأخر صدوره بسبب إغلاق
الحكومة الفيدرالية
، أن الوظائف غير الزراعية ارتفعت في سبتمبر (أيلول) بواقع 119 ألف وظيفة، أي أكثر من ضعف التوقعات البالغة 50 ألفاً.
وبات المتداولون يُسعّرون احتمالاً يقارب 39 في المائة لخفض الفائدة الشهر المقبل، وغالباً ما يستفيد الذهب، باعتباره أصلاً لا يدرّ عائداً، من بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.
وجدد أوستن غولسبي، رئيس
بنك الاحتياطي الفيدرالي
في شيكاغو، الخميس، مخاوفه تجاه خفض الفائدة المبكر، خصوصاً في ظل تباطؤ التقدم نحو هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وظهور مؤشرات على انحراف المسار عن الهدف.
في المقابل، بقي الطلب على الذهب المادي في الأسواق الآسيوية الرئيسية ضعيفاً هذا الأسبوع، إذ حالت تقلبات أسعار الفائدة دون إقبال المشترين المحتملين على الشراء.
وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة الفورية بنسبة 2.2 في المائة إلى 49.48 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.4 في المائة إلى 1505.96 دولار، في حين هبط البلاديوم بنسبة 1.4 في المائة إلى 1358.15 دولار.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
اسعار النفط ترتفع عالميًا لكنها: تتجه لخسارة أسبوعية 2%
01:41 | 2025-11-08
النفيس "الأصفر" بصدد تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي منذ 2008
08:57 | 2025-10-17
النفط يهبط للجلسة الثالثة.. خسارة أسبوعية أولى منذ 3 أسابيع
02:30 | 2025-09-05
الذهب يقفز إلى أعلى مستوى في أسبوعين
10:29 | 2025-11-10
الذهب
خسارة
بنك الاحتياطي الفيدرالي
الاحتياطي الفيدرالي
الحكومة الفيدرالية
مجلس الاحتياطي
وزارة العمل
مجلس ال
ديسمبر
التنف
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الصين تقدم عرضا كبيرا للعراق
اقتصاد
29.86%
04:25 | 2025-11-21
الصين تقدم عرضا كبيرا للعراق
04:25 | 2025-11-21
بين الحسد والمرض.. ناشطون يكشفون سبب وفاة نجل "أبو جنة"
محليات
27%
09:25 | 2025-11-20
بين الحسد والمرض.. ناشطون يكشفون سبب وفاة نجل "أبو جنة"
09:25 | 2025-11-20
3 قضايا تهدد حلم العراق في التأهل لكأس العالم
رياضة
23.16%
02:45 | 2025-11-21
3 قضايا تهدد حلم العراق في التأهل لكأس العالم
02:45 | 2025-11-21
أول تعليق من عدنان درجال بعد قرعة الملحق العالمي
رياضة
19.98%
08:13 | 2025-11-20
أول تعليق من عدنان درجال بعد قرعة الملحق العالمي
08:13 | 2025-11-20
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-21
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
Celebrity
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
Celebrity
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
Live Talk
العلاقة بين حب الموسيقى وتكوين شخصية الفنان - Live Talk - الحلقة ١٦٤ | 2025
10:30 | 2025-11-20
Live Talk
العلاقة بين حب الموسيقى وتكوين شخصية الفنان - Live Talk - الحلقة ١٦٤ | 2025
10:30 | 2025-11-20
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-20
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-20
الأكثر مشاهدة
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-21
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
Celebrity
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
Celebrity
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
Live Talk
العلاقة بين حب الموسيقى وتكوين شخصية الفنان - Live Talk - الحلقة ١٦٤ | 2025
10:30 | 2025-11-20
Live Talk
العلاقة بين حب الموسيقى وتكوين شخصية الفنان - Live Talk - الحلقة ١٦٤ | 2025
10:30 | 2025-11-20
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-20
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-20
اخترنا لك
الصين تقدم عرضا كبيرا للعراق
04:25 | 2025-11-21
عالميا.. تراجع أسعار النفط مع تصاعد الآمال حول أوكرانيا
02:32 | 2025-11-21
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
02:48 | 2025-11-20
عالميا.. ارتفاع أسعار النفط في التعاملات المبكرة
01:56 | 2025-11-20
مجددا.. أسعار الدولار تنخفض
08:55 | 2025-11-19
الغرفة التجارية الإيرانية: بضائعنا تسيطر على 20% من السوق العراقي
04:48 | 2025-11-19
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.