أسعار النفط تتراجع لادنى مستوى في شهر

وهبطت 82 سنتا، بما يعادل 1.3 بالمئة، لتسجل 62.56 دولار للبرميل عند التسوية، وتراجع خام غرب الوسيط الأمريكي 94 سنتا، أو 1.6 بالمئة إلى 58.06 دولار للبرميل.ونزلت عقود الخامين بنحو ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع، ليسجلا أدنى مستوياتهما منذ 21 أكتوبر تشرين الأول، كما تأثرت السوق سلبا وسط ضغط من أجل خطة سلام بين أوكرانيا وروسيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات، حتى مع الدخول المزمع للعقوبات على شركتي النفط الروسيتين روسنفت ولوك أويل حيز التنفيذ اليوم.