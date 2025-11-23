الدولار يغادر مرحلة الاستقرار ويشهد ارتفاعا في العراق

– اقتصادي

ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي مساء اليوم الاحد، بعد اغلاق البورصتين الرئيسيتين في الكفاح والحارثية.

سعر البيع 143000 دينار مقابل 100 دولار.

سعر الشراء 141000 دينار مقابل 100 دولار.

