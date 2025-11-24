تركز على 3 شروط.. ضوابط جديدة لاستيراد السيارات بانتظار مصادقة مجلس الوزراء

وقال المتحدِّث الرسميُّ باسم الوزارة، ، إنَّ "الضوابط المقترحة أُحيلتْ إلى وهي قيد الدراسة، بانتظار المصادقة النهائيَّة لتدخل حيّز التنفيذ"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأضاف حنون أنَّ " تعمل بالتنسيق مع الجهات الحكوميَّة المعنيَّة على وضع حلولٍ واقعيَّةٍ لمعالجة التكدّس المروريِّ وتداعيات التوسّع غير المنضبط في دخول السيارات، في وقتٍ شرعتْ فيه الحكومة بتنفيذ مشاريع لإنشاء جسورٍ وطرقٍ جديدةٍ لمواجهة الأزمة".وأشار إلى أنَّ "الضوابط الجديدة تهدف إلى إعادة ضبط نوعيَّة السيارات ومواصفاتها والجهات المستورِدة، بعد أنْ أدّى التركيز السابق على الكمِّ دون النوع إلى دخول مركباتٍ غير ملائمةٍ للبيئة العراقيَّة وغير مطابقةٍ للمواصفات".