ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل.. الأسعار تصل إلى 145 ألف دينار

في :بورصتا الكفاح والحارثية: استمرت أسعار الدولار بالارتفاع لتُسجّل في منتصف النهار 144,000 دينار مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت صباح اليوم 142,250 ديناراً مقابل 100 دولار.محال الصيرفة (الأسواق المحلية): ارتفعت أسعار البيع لتصل إلى 145,000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 143,000 دينار مقابل 100 دولار.في :ارتفعت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 143,050 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142,900 دينار مقابل 100 دولار.