الدولار مستمر بالصعود رغم تطمينات البنك المركزي

سعر البيع 144000 دينار مقابل 100 دولار.سعر الشراء 142000 دينار مقابل 100 دولار.وأكد ، اليوم الاثنين، استقرار سعر الصرف وعدم وجود أي توجه لتعديل سعر الدينار العراقي أمام الدولار.