عالميا.. العقود الآجلة للذهب تصعد مع تقييم تصريحات الاحتياطي الفيدرالي

وارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر لشهر فبراير المقبل بنسبة 0.44% إلى 4148 دولار للأونصة.وجاء ذلك خلافا للعقود الفورية للمعدن الأصفر التي انخفضت بنسبة 0.31% إلى 4123.13 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.وفي سوق العملات، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنحو طفيف بنسبة 0.1% إلى 100.22 نقطة.