الدولار يواصل التراجع في بورصة بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الأربعاء، تراجعاً جديداً في أسواق واربيل.



سعر البيع: 143,000 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 141,000 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 141,000 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 140,700 دينار لكل 100 دولار.

