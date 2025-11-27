صندوق التقاعد يوضح بشأن مواعيد إطلاق الرواتب التقاعدية

وأكّد المدير العامُّ للصندوق، ، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، أنَّ "قانون التقاعد يضمن صرف الرواتب التقاعديَّة من دون أيِّ تأخيرٍ أو تعطيل"، موضِّحاً أنَّ "تمويلها يتمّ من مصدرين رئيسين: الأول، الموارد الذاتيَّة للصندوق المخصَّصة للموظفين المحالين إلى التقاعد بعد (1 كانون الثاني 2008)، والثاني، تمويل الرواتب التقاعديَّة للمتقاعدين القدامى والمشمولين بقوانين العدالة الانتقاليَّة، والذي يتمّ بشكلٍ مباشرٍ من العامَّة للدولة".وأضاف أنه "لا توجد أيُّ إمكانيَّةٍ أو عذرٍ لعدم دفع الرواتب التقاعديَّة أو تأجيلها، نظراً لتنوّع مصادر التمويل وضماناتها القانونيَّة".