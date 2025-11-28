برنت يستقر في العقود الآجلة.. وينخفض في عقود شباط المقبل

وبقيت عند أقرب استحقاق وتنتهي اليوم الجمعة دون تغيير عند 63.34 دولار للبرميل في تعاملات ضعيفة بعد أن ارتفعت 21 سنتا عند التسوية أمس الخميس، وهبطت عقود فبراير شباط الأكثر تداولا سنتين إلى 62.85 دولار.وصعد خام غرب الوسيط الأمريكي 35 سنتا أو 0.60 بالمئة إلى 59 دولارا للبرميل، ولم يتم تداول الخام الأمريكي أمس بسبب عيد الشكر في ، بحسب رويترز.ويتجه الخامان نحو تكبد خسائر للشهر الرابع على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر شهرية منذ عام 2023 إذ يؤثر ارتفاع المعروض العالمي على الأسعار.ويتطلع المستثمرون إلى محادثات السلام بين وأوكرانيا بقيادة ، والتي قد تفضي إلى رفع العقوبات الغربية عن النفط الروسي وزيادة المعروض العالمي وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار.