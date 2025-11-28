Alsumaria Tv
العراقي الواحد يكلف الدولة نصف مليار من الولادة الى الممات.. سنحتاج ضعف الموازنة لتكاليف مواليد سنة واحدة!

اقتصاد

2025-11-28 | 02:01
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
العراقي الواحد يكلف الدولة نصف مليار من الولادة الى الممات.. سنحتاج ضعف الموازنة لتكاليف مواليد سنة واحدة!
427 شوهد

السومرية نيوز-اقتصاد

تتبع الباحث الاقتصادي منار العبيدي، "رحلة مولود عراقي جديد مفترض"، حيث كشف عن حجم النفقات الذي تتحمله الدولة العراقية بدعم الماء والكهرباء والحصة التموينية ورواتب التعيين والتقاعد للفرد العراقي منذ ولادته حتى وفاته، حيث تبلغ كلفة الفرد العراقي على الدولة خلال حياته حوالي نصف مليار دينار او اكثر من 532 مليون دينار، مشيرا الى انه بوجود مليون ولادة سنويا واذا ما تم تعيينهم جميعهم، فهذا يعني ان الدولة تحتاج ضعف موازنتها الحالية لتغطية نفقات ولادة عام واحد فقط.



وقال العبيدي ان "الطفل الواحد فور ولادته كانما تفتح له الدولة حسابا جاريا ففي مرحلة الطفولة 0 الى 6 سنوات تنفق الدولة عليه 3.9 مليون دينار بين رعاية صحية ولقاحات (1.2 مليون)، وحصته من البطاقة التموينية وحليب الأطفال (1.2 مليون)، وحصته من دعم الكهرباء والماء (1.5 مليون)".

بعد ذلك، عندما يدخل المدرسة ولغاية 12 عام دراسة حتى التخرج من المدرسة تدفع الدولة رواتب المعلمين وتطبع الكتب وتبني المدارس، بكلفة تقديرية 12 مليون دينار، وتستمر في دعمه (غذاء، طاقة، صحة) بـ 9 ملايين دينار، اصبح المولود الان شاب وفاتورته وصلت قرابة 25 مليون دينار ولم يعمل بعد.

اما الفصل الثالث عندما يدخل المولود هذا الى الجامعة (18 - 22 سنة) وهذه المرحلة الأغلى تعليمياً، 4 سنوات من التعليم الجامعي المجاني تكلف الدولة 10 ملايين دينار (مختبرات، أساتذة، أقسام)، مع استمرار الدعم المعيشي (3 ملايين)، يتخرج أحمد وعمره 22 سنة، وقد كلّف الخزينة حتى الآن 38 مليون دينار.

اما الفصل الرابع، الوظيفة، و الذي وصفها العبيدي بانها "الثقب الأسود" (22 - 65 سنة) هنا تقع الكارثة المالية، يتعين المولود في وظيفة حكومية روتينية (بطالة مقنعة) على مدى 43 سنة خدمة، يستلم رواتب ومخصصات مجموعها 387 مليون دينار، يستهلك خدمات داخل دائرته (تبريد، أثاث، قرطاسية) بـ 64.5 مليون دينار، يستمر استهلاكه للخدمات العامة المدعومة بـ 43 مليون دينار".

وخلص العبيدي الى ان "النتيجة النهائية لفرد واحد، وعندما يحال للتقاعد، يكون قد سحب من خزينة الدولة مبلغاً فلكياً قدره 532,400,000 دينار (أكثر من نصف مليار)، ذهبت كلها كرواتب واستهلاك، دون أن ينتج سلعة أو خدمة تعوض هذا المبلغ".


وأشار الى ان هناك مليون مولود سنويا مثل هذا، مايعني ان الدولة ستتحمل كلفة مواليد سنة واحدة لمليون مولود تبلغ532 تريليون دينار، ما يعني ان العراق بحاجة إلى التزام مالي مستقبلي قدره 532 تريليون دينار لتغطية حياة مواليد سنة واحدة فقط، بينما موازنة العراق الاضخم لعام 2024 بلغت 211 تريليون دينار فقط.

وبين ان موازنة الدولة بكامل نفطها لا تغطي حتى 40% من الالتزام المالي لمواليد سنة واحدة إذا استمروا في مسار (التعيين الحكومي)، مشيرا الى ان "نحن أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن نستمر في هذا الانتحار الاقتصادي وننتظر الانهيار الشامل عند نضوب النفط أو هبوط أسعاره، أو أن نوقف "كذبة التعيين" ونخلق قطاعاً خاصاً حقيقياً يحول هذا "المليون مولود" من عبء يطلب الراتب، إلى ثروة بشرية تدفع عجلة الإنتاج، او ان نعمل على تقليل نسب النمو السنوية التي ستؤدي الى انفجار سكاني واجتماعي لن يكون لاحد القدرة على ايقافه وتقليل اثاره".
اخترنا لك
برنت يستقر في العقود الآجلة.. وينخفض في عقود شباط المقبل
00:34 | 2025-11-28
بعد الارتفاع.. انخفاض أسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
02:42 | 2025-11-27
صندوق التقاعد يوضح بشأن مواعيد إطلاق الرواتب التقاعدية
02:05 | 2025-11-27
الرشيد يعلن امكانية سحب الأرصدة وصرف الصكوك من جميع فروعه
01:16 | 2025-11-27
الدولار يواصل التراجع في بورصة بغداد
08:25 | 2025-11-26
آسياسيل تتعاون مع سيسكو لتقديم ضمان شبكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي وتعزيز موثوقية الاتصال في شبكتها بالعراق
05:44 | 2025-11-26

