السمك اعلى المنخفضين.. التضخم يتراجع في أكتوبر بفعل انخفاض الأغذية والسكن

وقال المتحدث باسم الوزارة ، إن "هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، ومن خلال فرقها الميدانية التي تتولى متابعة أسعار السلع والخدمات في جميع المحافظات، رصدت انخفاضًا في معدل التضخم الشهري بنسبة (0.3%) مقارنةً بشهر أيلول الذي سبقه".وبين أن "التضخم السنوي سجّل هو الآخر انخفاضًا بنسبة (0.5%) خلال شهر تشرين الأول، مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي 2024"، بحسب وكالة الانباء العراقية الحكومية.وأوضح الهنداوي أن "انخفاض التضخم يعود بشكل رئيس إلى تراجع أسعار قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة (0.5%)، إذ انخفضت أسعار الأسماك بنسبة (4.9%)، والفواكه بنسبة (2.4%)".وأضاف أن "قسم السكن سجل انخفاضًا بنسبة (1%)"، لافتًا إلى أن "أسعار عدد من الأقسام شهدت تباينًا طفيفًا بين الارتفاع والانخفاض، فيما حافظت أقسام أخرى على معدلاتها السابقة".