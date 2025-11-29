العراق يخسر اكثر من 7.41 مليون دولار يوميا جراء توقف حقل كورمور

وقال المرصد في بيان ورد لـ ، ان "الخسارة اليومية لتوقف حقل كورمور عن إنتاج الأنواع الثلاثة من الغاز تبلغ أكثر من 7.41 ملايين دولار"، مبينا ان "الحقل كان ينتج قبل الاستهداف 530 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي".وأضاف أن "سعر مليون قدم مكعب منه يبلغ نحو 10 آلاف دولار"، لافتا الى ان "الغاز الطبيعي المسال (LNG)، الذي يستخدم عادة لتوليد الكهرباء، تُعدّ تكلفة استيراده أو نقله إلى أو الإقليم مرتفعة جداً، لصعوبة نقله وتفريغه عبر الأنابيب العراقية وارتفاع تكاليف الشحن".وتابع أن "الحقل ينتج أيضاً 1580 طناً يومياً من غاز الـLPG (المعروف بغاز الطهي)"، لافتاً إلى أن "سعر الطن الواحد يبلغ 500 دولار".وذكر المرصد أن "كورمور ينتج كذلك نحو 22 ألف برميل يومياً من غاز المكثفات (Gas Condensate)، ويبلغ سعر البرميل الواحد 60 دولاراً"، لافتا إلى أن "هذه الخسائر لا تشمل خسائر التوقف لأجور الشركات المنتجة، وتكاليف خطوط النقل، وانخفاض إنتاج ".