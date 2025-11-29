الذهب يشتعل عالميًا.. الأونصة تتجاوز حاجز الـ4,200 دولار

زادت التوقعات بأن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة، مما أدى إلى ، كما وصلت أسعار الفضة إلى مستوى قياسي جديد.خلال أسبوع واحد، ارتفع سعر الذهب بنسبة 3.6%، وسجل ارتفاعاً بنسبة 5.2% في غضون شهر واحد.وبذلك، تكون أسعار الذهب قد ارتفعت للشهر الرابع على التوالي.وشهدت أسعار الفضة ارتفاعاً ملحوظاً أيضاً، حيث ارتفعت الأونصة يوم الجمعة بنسبة 6.1%، وجرى تداولها بسعر 56 دولاراً و41 سنتاً.في غضون شهر واحد، شهد سعر الفضة ارتفاعاً بنسبة 16.6%.كما ارتفع سعر الذهب في العقود الآجلة إلى 4,254 دولاراً.وفي هذا الصدد، قال ، رئيس قسم السلع والمعادن في شركة "تي دي سيكيوريتيز" الاستشارية: "تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد يتجه نحو التباطؤ وأن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة، وهذا ما زاد الطلب على شراء الذهب".في الأوقات التي تكون فيها معدلات الفائدة منخفضة، تتجه أسعار الذهب نحو الارتفاع.