اقتصادي يحسم الجدل: العراق لا يحتاج لتغيير سعر الصرف والأزمة "مالية لا نقدية"

وقال في تدوينة، انه في خضم التكهنات المتزايدة حول نية تغيير سعر صرف الدينار العراقي، والتي وصلت بالبعض إلى تحديد مواعيد وأرقام افتراضية، يتحتم علينا مناقشة هذا الملف بمنظور اقتصادي علمي بعيداً عن الطروحات الشعبوية، وذلك عبر تفكيك الموقف إلىوفقاً لمؤشرات السياسة النقدية (حجم الاحتياطيات الأجنبية، معدلات التضخم، والغطاء النقدي)، لا توجد أي ضرورة ملحة لتعديل سعر الصرف حالياً. البنك المركزي، بصفته الجهة القطاعية المختصة، لا يرى مبرراً لهذه الخطوة. إن الأزمة التي يعاني منها هي أزمة "مالية" بامتياز ناتجة عن تضخم الإنفاق العام وشحة الإيرادات غير النفطية، وليست أزمة "نقدية". وبالتالي، فإن معالجة الانفلات المالي عبر التلاعب بسعر الصرف ليس سوى "حل ترقيعي" يوفر سيولة مؤقتة لكنه لا يعالج جذور المشكلة، بحسب العبيدي.نظرياً، يمتلك العراق القدرة على تغيير السعر، ولكن "القدرة" لا تعني "الصواب". إن استخدام سعر الصرف كأداة متغيرة حسب الحاجة لتمويل العجز يضرب مصداقية السياسة النقدية في الصميم، ويخلق بيئة طاردة للاستثمار، ويقوض استقرار السوق. المستثمر والقطاع الخاص بحاجة إلى استقرار في الرؤية، والتلويح المستمر بتغيير السعر يزعزع هذه الثقة.المرجح – بحسب العبيدي - هو بقاء سعر الصرف على حاله، لسبب جوهري: غياب أي خطة إصلاح حقيقية لإعادة هيكلة الإنفاق الحكومي. فتغيير السعر يجب أن يكون (إن حدث) جزءاً من حزمة إصلاحات شاملة وليس إجراءً منفرداً. ومع غياب التوافق بين السياسيتين المالية والنقدية حول خطة إنقاذ واضحة، فلا مسوغ لأي تعديل في الوقت الراهن أو المستقبل القريب.