ارتفاع أسعار الذهب في العراق

– اقتصادي

تنشر نيوز، أسعار الذهب التي شهدت ارتفاعا في الأسواق المحلية.

وبلغ سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 850، و860 ألف دينار.

فيما بلغ سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 820 ألفاً و830 ألف دينار.

