استئناف تصدير الغاز من حقل خورمور بعد 3 ايام على الهجوم الناري

ونقلت رويترز عن مصادر ان صادرات الغاز من حقل ، أحد أكبر الحقول في منطقة ، استؤنفت اليوم السبت بعد هجوم بطائرة مسيرة يوم الأربعاء الماضي أدى إلى توقف الإنتاج.وتضاربت الانباء عن طبيعة الهجوم فيما لو كانت بصواريخ او بطائرات مسيرة، حيث ضرب الهجوم خزانات للغاز في الحقل الذي يزود محطات كهرباء الإقليم بحوالي 500 مقمق يوميا، وتسبب توقف الحقل بإيقاف التصدير وكذلك إطفاء 80% من التجهيز الكهربائي في بالإضافة الى توقف 1200 ميغا واط من الكهرباء المجهزة الى المحافظات العراقية التي تشتري الكهرباء من كردستان وتحديدا والموصل.