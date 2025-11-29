أسعار الدولار في البورصة المحلية.. "الورقة" بأكثر من 143 ألفاً

تنشر أسعار صرف الدولار أمام الدينار، في بورصة واربيل، مع الإغلاق مساء اليوم السبت.





سعر البيع: 143500 دينار عراقي مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 141500 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 141700 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 141500 دينار مقابل 100 دولار.

