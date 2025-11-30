قفزة تاريخية في أسعار الفضة خلال 2025

وبلغ الذي يُعرف بتقلباته الحادة أعلى مستوى له عند 54.47 دولاراً للأونصة في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بارتفاع يقارب 71% عن العام الماضي، قبل أن يشهد بعض التقلبات ويعود للصعود لاحقاً.ويشكّل الطلب العامل الأكبر وراء الارتفاع، إذ تُعد الهند أكبر مستهلك عالمي للفضة بمتوسط 4000 سنوياً، ويعتمد سوقها المحلي على 80% من الواردات. وقفزت الأسعار هناك في 17 أكتوبر إلى 170,415 روبية للكيلوغرام، بزيادة 85% منذ بداية العام.ويؤكد الخبراء أن محدودية إنتاج في أميركا الوسطى والجنوبية خلال العقد الماضي، إلى جانب الطفرة الصناعية، يعززان بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة في المدى القريب.ويُعد صعود أكتوبر 2025 ثالث أعلى قفزة للفضة خلال 50 عاماً، بعد ذروة 1980 عند محاولة أخوي هانت احتكار السوق، والارتفاع الكبير عام 2011 خلال أزمة سقف الدين الأميركي.