"أوبك+" يبقي على إنتاج النفط دون تغيير لعام 2026

وقال التحالف في بيان له: نؤكد مجددا على إطار إعلان التعاون الموقع في 10 ديسمبر/كانون الأول 2016 والذي اعتمد في الاجتماعات اللاحقة، وهو الاتفاق الذي تأسس عليه تحالف أوبك+ لضبط الإنتاج والحفاظ على استقرار السوق العالمية، وفق ما نقلته رويترز.وتم الاتفاق على عقد الاجتماع الوزاري 41 لأوبك والدول الأخرى غير الأعضاء في 7 يونيو/ حزيران 2026ووافقت الدول المشاركة على الآلية التي وضعتها لتقييم القدرة الإنتاجية القصوى المستدامة للأعضاء لتحديد حصص الإنتاج اعتبارا من 2027.