موسكو تتحدث عن سوق النفط العالمية: لا تزال حساسة للتقلبات

أفاد نائب الروسي ، بأن سوق النفط العالمية لا تزال حساسة لتقلبات العرض والطلب، مؤكدا أن استقرارها يعتمد على قرارات الأطراف الرئيسية.

وقال : "سوق النفط العالمية تظل حساسة لتغيرات العرض والطلب ويعتمد استقرارها على قرارات اللاعبين الرئيسيين".

وأضاف أنه "في ظل الظروف الحالية، لا يزال دور أوبك+ حاسما لأمن الطاقة العالمي، والاستقرار الاقتصادي، والاستثمار طويل الأجل".



كما أكد أن "تحالف أوبك+ سيتخذ قرارات إضافية عند الضرورة وهذه المرونة ستمكنه من الحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية".



وعقدت الدول الثماني الأعضاء في "أوبك+"، التي تضم والسعودية والإمارات والعراق والجزائر وكازاخستان والكويت وسلطنة ، اجتماعا لمراجعة مستجدات السوق النفطية وآفاقها المستقبلية.



وأبقت دول "أوبك+" الثماني على خطتها للحفاظ على سقف إنتاج النفط عند مستوى 2025 المعتمد للربع الأول من عام 2026، مؤكدة تمديد قرار تعليق الزيادات الإنتاجية لمدة 3 أشهر إضافية حتى مارس 2026.