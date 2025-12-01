الرشيد يعلن رفع رواتب المتقاعدين لشهر كانون الاول

ـ اقتصاد



أعلن اليوم الاثنين، عن رفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر كانون الأول.





ودعا المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز: "كافة المستفيدين مراجعة فروع المصرف ومراكز الدفع الالكتروني لاستلام مستحقاتهم المالية".