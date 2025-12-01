

ـ اقتصاد



أعلنت والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، إطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر كانون الأول.





وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم إطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر كانون الأول".