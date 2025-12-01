الدولار يواصل الصعود ويلامس الـ145 الفاً

– اقتصادي

ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار في التعاملات المسائية لليوم الاثنين، مع اغلاق البورصتين الرئيسيتين في الكفاح والحارثية.

سعر البيع 144000 دينار مقابل 100 دولار.



سعر الشراء 142000 دينار مقابل 100 دولار.

