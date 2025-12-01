الريال الإيراني ينهار مجددا امام الدولار

وتشهد فترة من التضخم المرتفع (وفقا لرئيس محمد فرزين، وصل معدل التضخم السنوي إلى 38.9%)، كما تفقد العملة الوطنية، ، قيمتها بشكل متسارع.ففي أيلول وتشرين الأول عام 2025، وصل الريال الإيراني إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار: إذ بلغ سعر الدولار الواحد حوالي 1.17 مليون بالسعر غير الرسمي.وقبل عدة سنوات، وقبل انسحاب من الاتفاق النووي في ايار 2018، كان سعر الصرف غير الرسمي للدولار حوالي 50 ألف ريال.وفي أواخر تشرين الثاني الماضي، وفي ظل ارتفاع التضخم، أصدر الرئيس الإيراني مرسوما بإعادة تقييم العملة (عملية تغيير القيمة الاسمية). ووفقا للنص المنشور سابقا للمبادرة، سيبقى الريال العملة الوطنية.من جهة أخرى، المقترحات الخاصة بإصدار الـ" " كعملة وطنية ـ وهي مقترحات غير رسمية ولكنها شائعة ـ لم تنل الدعم الرسمي.وسيتكوّن الريال من مائة كيران، وهي وحدة تحمل الاسم التاريخي للعملة الوطنية التي كانت مستخدمة في إيران في التاسع عشر والثلث الأول من القرن العشرين.وسيستغرق الانتقال التدريجي إلى أوراق العملة التي أقرها البرلمان ثلاث سنوات، يُسمح خلالها باستخدام الأوراق النقدية القديمة والجديدة.ويتعين على البنك المركزي الإيراني بدء فترة الانتقال في غضون عامين من تاريخ سريان القانون.في مطلع تشرين الاول الماضي، صرّح فريد ، عضو للشؤون الاقتصادية، لوكالة بأن السلطات الإيرانية تسعى إلى خفض تكاليف طباعة الأوراق النقدية وتبسيط المعاملات المالية من خلال إعادة تقييم العملة الوطنية.ونوه بأن المواطنين الإيرانيين العاديين لن يشعروا بآثار إصلاح العملة إلا . وأضاف أن الحكومة خصصت الوقت اللازم لتوزيع الريال الجديد في جميع أنحاء البلاد.وأضاف موسوي أن "هذا سيكون له أثر نفسي أكبر على الإيرانيين منه على الاقتصاد".