قفزة جديدة في أسعار الذهب بالأسواق العراقية اليوم



وسجل سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 بلغ 815 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 820 ألف دينار.



وبلغ سعر بيع المثقال في محال الصاغة بين 850 و860 ألف دينار للذهب الخليجي.



وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر، فضلا عن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، إلى جانب توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.