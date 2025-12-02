بعد الطفرة الصباحية.. تراجع أسعار الدولار في العراق

انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، في بالتزامن مع إغلاق البورصة.





سعر الشراء: 141750 ديناراً لكل 100 دولار.



وكانت قد سجلت أسعار الصرف ارتفاعاً في الأسواق المحلية، وكما يأتي:



سعر البيع 144000 دينار مقابل 100 دولار.



سعر الشراء 142000 دينار مقابل 100 دولار.

