حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548834-639002823823190830.jpg
الرافدين: أكثر من 816 ملياراً و72 تسوية جباية إلكترونية الشهر الماضي
اقتصاد
2025-12-02 | 09:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
503 شوهد
أعلن
مصرف الرافدين
، اليوم الثلاثاء، تحقيق أكثر من 816 مليار دينار و72,046 تسوية جباية إلكترونية خلال تشرين الثاني 2025.
وقال المصرف في بيان، انه "حقق نتائج متميزة في ملف الجباية الإلكترونية خلال شهر تشرين الثاني 2025، بعد أن بلغت قيمة التسويات المنفذة لصالح الدوائر الحكومية أكثر من 816,000,000,000 مليار دينار، وبإجمالي 72,046 الف تسوية إلكترونية، ما يعكس التطور الكبير في أداء المنظومة الرقمية للمصرف".
وبيّن أن "هذا الإنجاز ترافق مع توسع ملحوظ في عدد الدوائر الحكومية المفعّلة لنظام الجباية الإلكترونية، إذ ارتفع عددها إلى 2334 دائرة خلال تشرين الثاني 2025، مقارنةً بـ 1130 دائرة فقط للفترة نفسها من عام 2024، وهو ما يعكس مدى انتشار النظام واعتماد الجهات الحكومية على خدمات المصرف في التحصيل الإلكتروني".
وأكد
الرافدين
أن هذه النتائج جاءت ثمرة الجهود الحكومية المشتركة وتطبيق خطط التحول الرقمي، فضلاً عن تطوير التقنيات المصرفية التي أسهمت في رفع كفاءة التحصيل وضمان دقته وانسيابيته.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
