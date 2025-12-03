النفط يتراجع لليوم الثاني على التوالي

نيوز-اقتصاد



انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، بينما يترقب المستثمرون ما إذا كانت محادثات السلام بين وأوكرانيا ستُفضي إلى زيادة في المعروض.





وتراجعت 13 سنتا أو 0.21 بالمئة إلى 62.32 دولار للبرميل بعد أن انخفضت 1.1 بالمئة في الجلسة السابقة.



وخسر خام غرب الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.20 بالمئة إلى 58.52 دولار للبرميل، بعد انخفاضه 1.2 بالمئة أمس الثلاثاء.

