المالية تعلن رفع رواتب المتقاعدين لشهر كانون الأول

أعلنت ، اليوم الأربعاء، رفع رواتب المتقاعدين لشهر كانون الأول.



وذكرت الوازرة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم فع رواتب المتقاعدين لشهر كانون الأول".

وتابعت، انه "تمت المباشرة برفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر كانون الأول لسنة 2025".