هبوط وشيك لأسعار النفط.. هل يدخل العراق بأخطر أزمة مالية منذ 2003؟

وقال في تصريح له، إن "برميل النفط العراقي لن يكفي الحاجة حسب التوقعات في 2026 و2027"، داعياً المستثمرين إلى الاستفادة من الأسعار الحالية وبيع ما لديهم من النفط قبل دخول السوق في مرحلة الهبوط المرتقب.وأشار الهاشمي إلى أن بنك جي بي الأمريكي توقع انخفاض سعر إلى 30 دولاراً للبرميل بحلول 2027، نتيجة فائض كبير في المعروض خلال العامين المقبلين، ناجم عن تراجع الطلب العالمي، الأمر الذي سيستدعي خفضاً واسعاً في الإنتاج لتجنب انهيار الأسعار.وفي السياق ذاته، توقع بنك غولدمان ساكس أن يبلغ متوسط سعر خام غرب نحو 53 دولاراً في 2026، مع فائض يقارب مليوني برميل يومياً، مقدماً نصيحة للمستثمرين ببيع مخزوناتهم النفطية "دون تأخير" لتفادي الخسائر المحتملة.كما عززت منظمة هذه المخاوف، بتوقعها فائضاً في المعروض النفطي العالمي يصل إلى 4 ملايين برميل يومياً في 2026، وهو ما سيضغط بقوة على الأسعار في الأسواق العالمية.وحول تداعيات المشهد على ، أكد الهاشمي أن الحكومة المقبلة قد تجد نفسها في ورطة مالية غير مسبوقة، قائلاً: "لا الإيرادات النفطية تكفي لسد الحاجة، ولا الاقتصاد العراقي قادر حالياً على تنويع مصادر دخله بالسرعة المطلوبة".وأضاف أن العراق سيكون أمام خيار وحيد يتمثل في اتباع سياسة مالية واقعية ومنضبطة، محذراً: "سعر برميل النفط لن يرحم الحكومة المقبلة، وسيحشرها في زاوية مالية ضيقة جداً"، ما لم تُعجّل بتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط كمصدر شبه وحيد للإيرادات.